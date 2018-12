Jogo Cachorro invade campo e defende gol em jogo na Argentina

Uma bela defesa impediu o Juventud Unida de ampliar o placar contra o Defensores de Belgrano, no domingo (2), pela Terceira Divisão da Argentina.

O goleiro herói, nesse caso, foi um cachorro.

No lance, o goleiro tentava sair rápido com a bola, que bateu em um jogador rival e, então, houve o chute. Mas o cãozinho invadiu o campo e passou na linha do gol exatamente nessa hora. E, com uma cabeçada inesperada, tirou a bola dali.

Apesar da defesa, o resultado da partida não mudou. O Juventud Unida venceu por 3 a 0.

CACHORRO X FUTEBOL

Como assim um cachorro invade um campo de futebol? Bom, eles adoram uma bola, né?

A verdade é que de tempos em tempos um cãozinho entra em campo e faz a alegria dos torcedores (e até dos jogadores).

Entre os casos de mais repercussão, há um ano, um peludinho invadiu o campo e paralisou a partida entre Vardar Skopje e Rosenborg, pela Liga Europa. Ele rolou no gramado e pediu carinho do goleiro do Vardar, Filip Gacevski.

Em setembro do mesmo ano, um cãozinho ficou famoso ao ocupar o campo durante partida entre Colômbia e Brasil.