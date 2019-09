Bob Coveiro Cachorro mora em cemitério há 10 anos após acompanhar enterro da dona Conhecido como Bob Coveiro, animal acompanha cortejos e sepultamentos diariamente

Um cachorro chamado Bob mora em um cemitério de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, desde que a dona morreu e foi enterrada no local. Conhecido como "Bob coveiro", o animal vive no cemitério há 10 anos e mudou completamente a rotina dos funcionários e visitantes.

Bob puxa os cortejos e acompanha os amigos e familiares até o fim das cerimônias no Cemitério da Saudade. Mas depois, o cachorro consegue substituir a tristeza de muitos pela alegria ao brincar com todos.

Depois de acompanhar o enterro da dona, o Bob passou uma semana no local, até que a família foi buscá-lo. No entanto, na primeira oportunidade, ele fugiu e voltou para o cemitério. Os familiares da antiga dona tentaram resgatá-lo por outras três vezes, mas, novamente, o cachorro retornou.

A rotina dos funcionários do cemitério também mudou com o Bob. Alguns acreditam que ele passou a viver no local pela saudade da dona. Mas para os companheiros do dia a dia, o cachorro seguiu em frente, fez novos amigos e voltou a encontrar a felicidade de viver a vida.