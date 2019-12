Mundo Cachorros comem bolo e revelam sexo do bebê em chá de revelação Taylor e Rob Reens tiveram uma ideia genial para que seus cães participassem do chá revelação do primeiro bebê do casal

Os cães de Taylor também participaram da sua sessão de fotos de grávida Foto: Reprodução/Facebook O evento de chá revelação para contar aos amigos e família qual o sexo do bebê que está para chegar virou moda. Cada casal faz de uma forma diferente e Taylor e Rob Reens tiveram uma ideia muito boa para que seus dois cachorros participassem do momento especial. Eles encomendaram um bolo comestível para cães e pediram que recheio dissesse o sexo do primeiro bebê da família (rosa para menina e azul para menino).

"Não poderíamos deixar nossos primeiros bebês de fora do chá revelação", escreveu Taylor na legenda. Nos comentários ela ganhou muitas parabenizações pela gravidez e pela ideia. Os cães também participaram da sessão de fotos de grávida de Taylor.