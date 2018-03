Cadastramento biomÃ©trico atentendeu quase 20 mil pessoas sÃ³ no fim desta semana

Fim do prazo Cadastramento biométrico atentendeu quase 20 mil pessoas só no fim desta semana 'A expectativa, ainda conforme a assessoria do TRE-MS, era de 10 mil eleitores'

Foto: Reprodução/Rádio Globo O Café das Seis da Nova Rádio Globo Campo Grande, conversou nesta segunda-feira (19) com o coordenador da Central de Atendimento da Biometria da Capital, Wilson de Alencar Borba. Segundo ele, mais de 10 mil pessoas foram atendidas neste fim de semana. No Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, região central da cidade, foram realizados 4.203 cadastramentos biométricos. Já no Parque dos Poderes, a rua em frente ao Fórum Eleitoral foi tomada por uma extensa fila e resultou em 3.917 atendimentos, tendo como número final a biometria para 8.120 eleitores. A expectativa, ainda conforme a assessoria do TRE-MS, era de 10 mil eleitores. No sábado, o atendimento foi para 9.670 eleitores nos dois postos de atendimento. O balanço final deve ser divulgado durante a manhã desta segunda (19), sendo que os últimos números apontaram a cobertura de 90% do eleitorado cadastrado. Borba ainda tirou algumas dúvidas para os ouvintes que por ventura não tenham conseguido realizar o procedimento, e desmentiu alguns boatos sobre prorrogação e multas. (Com Página Brazil).