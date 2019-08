Dourados Cadastramento biométrico obrigatório tem início em Dourados nesta segunda

O TRE-MS iniciou hoje (05) o processo de revisão eleitoral e cadastramento biométrico dos eleitores de Dourados. Lembrando que o cadastramento biométrico é obrigatório, sob pena de cancelamento do título de eleitor.

Agora, o Cartório Eleitoral (18ª ZE) passa a atender os eleitores no período da manhã. A mudança está regulamentada pela Portaria 216/2019 que alterou o expediente da 18ª ZE mudando o horário de funcionamento.

O TRE-MS orienta que o eleitor procure o quanto antes o atendimento, evitando filas e muito tempo de espera.

O Cartório Eleitoral de Dourados fica na rua Montese, 435, no Bairro Jardim Londrina.

Para serem atendidos, os eleitores deverão levar um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem levar o comprovante de quitação militar.

Para mais informações, ligue: (67) 3421-0460 e (67) 3422-2038.

Biometria

A biometria é uma tecnologia que dará ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. A medida torna praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas.