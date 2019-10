INTERNACIONAL Cadáver de mulher é encontrado dentro de uma mala em Portugal A polícia informou que o caso já está sendo investigado

Foto: Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (2), o cadáver de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala de viagem em plena via pública na região de Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa.

Segundo o site 'Observador', a mala foi encontrada dentro de um carro estacionado em uma rua residencial. A vítima aparenta ter entre 30 e 40 anos.

A polícia informou que nvestiga o caso, mas ainda não revelou quem encontrou o corpo da mulher.

As autoridades já criaram um perímetro de segurança no local para que a equipe forense da Polícia Judiciária possa recolher todas as provas necessárias à resolução do crime.