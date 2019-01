CCZ Cães e gatos de todos os tamanhos buscam uma família neste sábado no CCZ Interessados têm que ter mais de 18 anos e levar documentos pessoais

Neste sábado (19) acontece a primeira feira de adoção de animais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande do ano. Cães e gatos adultos e filhotes vão estar procurando um lar das 9h às 17h. O centro fica na Avenida Filinto Muller, 1601, na Vila Ipiranga.

Os interessados em levar para casa um pet devem ter mais de 18 anos, levar documentos pessoais com foto, comprovante de residência e assumir as responsabilidades de uma adoção.

Após escolher um melhor amigo, o adotante irá receber orientações em um material informativo com carimbo e assinatura de um médico veterinário do CCZ, que servirá como comprovante de adoção.

Além de alimentação e local adequado para se ter um animal, é preciso cumprir com as obrigações do calendário de vacinação, manter a higiene no local em que o pet fica e levar ao médico veterinário em caso de doenças.

Vale ressaltar que o CCZ está sempre de portas abertas para quem se interessa em ganhar um novo integrante na família. Os animais podem ser visitados das segundas às sextas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.