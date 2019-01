Drogas Cães encontram drogas em fundo falso de veículo

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta terça-feira (15), por volta de 6h, um veículo JAC modelo J3 S com placas de Serra (ES), com sinais de identificação adulterados e droga escondida em seu interior.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na rodovia MS-376, próxima a Ivinhema.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor), os policiais localizaram uma divergência com o documento apresentado.

O veículo foi submetido a uma inspeção com cães farejadores do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, onde foram localizados volumes da droga escondidos no painel. Foram apreendidos meio quilo de maconha; 2,9kg de haxixe e 1,7 kg de pasta base.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.