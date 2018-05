PRF Cai em 70,74% mortes nas rodovias federais nos primeiros meses de 2018 "Caindo de 82 para 24"

O número de mortes por acidentes nos 3.670 quilômetros de rodovias federais em Mato Grosso do Sul caiu 70,74% nos primeiros quatro meses de 2018 frente ao mesmo período de 2017, caindo de 82 para 24.

Os dados foram divulgados na manhã de hoje, segunda-feira (7), pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado.

De acordo com a unidade também houve o recuo, em patamar menor, mas de forma expressiva, na quantidade de feridos nos acidentes nesta mesma comparação, 26,74%, com o número caindo de 864 para 633.

Houve ainda uma queda de 19,44% no total de acidentes, de 674, no primeiro quadrimestre do ano passado para 543 no acumulado entre janeiro e abril deste ano.