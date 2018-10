Desemprego Cai para 11,9% taxa de desemprego, conforme dados do IBGE 137 mil pessoas foram contratadas com registro em carteira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (30) um balanço que mostra que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no trimestre encerrado em Setembro.

Conforme a estatística, esta é a menor taxa de desemprego registrada até o momento. Com relação ao número de desempregados no trimestre encerrado em junho, o número é 3,7% menor, isso significa que 474 mil pessoas conseguiram um trabalho.

Ainda conforme o IBGE, a queda desta taxa pode ter relação com o aumento do trabalho informal. Segundo o Ministério do Trabalho, em setembro, 137 mil empregos com registro em carteira foram gerados, esse é o melhor resultado dos últimos anos.