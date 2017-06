FGTS Caixa abre agências hoje para pagar FGTS; veja endereços A nova fase de pagamento de contas inativas do FGTS deve beneficiar 7,5 milhões de trabalhadores, que terão direito ao saque de R$ 10,9 bilhões

Foto: Ricardo Matsukawa/VEJA.com

Cerca de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal abrem neste sábado para pagar o saldo das contas inativas do FGTS dos trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. O pagamento estava previsto para começar somente no dia 16, próxima sexta-feira.

O horário de funcionamento dessas agências é das 9h às 15h. Também haverá atendimento especial na segunda, terça e quarta-feira: todas as agências abrirão duas horas mais cedo.

A nova fase de pagamento de contas inativas do FGTS deve beneficiar 7,5 milhões de trabalhadores, que terão direito ao saque de 10,9 bilhões de reais.Desde o início do pagamento, em 10 de março, até o último dia 2, a Caixa pagou 27,6 bilhões em contas inativas do FGTS para 16,3 milhões de pessoas. O valor equivale a 95,2% do total inicialmente previsto (29,1 bilhões de reais) e aproximadamente 81% dos trabalhadores (20,1 milhões), nascidos entre janeiro e agosto.

Quem ainda não sacou tem até 31 de julho para receber o dinheiro. Depois desta data, o saldo da conta inativa só poderá ser sacado nos casos previstos em lei, como trabalhadores sem contas ativas há mais de três anos.

O pagamento das contas inativas do FGTS está previsto na lei 13.446, que permite o saque por quem foi demitido por justa causa ou pediu demissão até dezembro de 2015. Pessoas que têm contas inativas depois desta data só podem sacar o FGTS nos casos previstos na lei do fundo, como demissão, compra da casa própria, aposentadoria e doenças graves.