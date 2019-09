Caixa Cultural manda censurar peÃ§a infantil apÃ³s "ordem de cima"

RETROCESSO Caixa Cultural manda censurar peça infantil após "ordem de cima" Peça foi contemplada em edital público e teve de ser cancelada mesmo com público a espera no teatro

Elenco da peça Abrazo, cancelada pela Caixa Cultural no Recife Foto: Reprodução/Facebook/Clowns de Shakespeare

O ator e músico, Marco França, diretor do espetáculo Abrazo, denunciou em vídeo nas redes sociais que a peça teatral, que estava prevista para ser encenada nos próximos finais de semana, foi censurada pela Caixa Cultural Recife.

“Uma censura travestida com argumentos jurídicos”, afirmou França, ressaltando que “vivemos momentos de barbárie no país, onde a verba pública para pesquisa e educação são cortadas, onde livros são censurados, onde artistas estão sendo perseguidos e tendo suas obras censuradas”.

A peça é baseada no “Livro dos Abraços”, de Eduardo Galeano, e traz a história de personagens que vivem em uma espécie de ditadura onde não é permitido abraçar ou falar.

“Não nos calarão. Enquanto houver espaço para denunciar, estaremos aqui denunciando”, disse o ator em vídeo divulgado no domingo (8).

ANTES DAS CORTINAS ABRIREM

Segundo reportagem do portal G1, a peça encenada pela companhia Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, foram canceladas entre as duas da sessões da montagem marcadas para o sábado (7). Os artistas já tinham subido ao palco e feito o primeiro show, horas antes de a decisão ser anunciada, na Caixa Cultural Recife, no Centro da cidade.

De acordo com a companhia, no sábado, uma apresentação e um debate foram realizados. Quando se preparavam para a segunda sessão do dia, os artistas receberam a notícia de que não poderiam entrar em cena. Aplateia já estava no teatro, esperando o espetáculo, quando houve o cancelamento da sessão.

“Recebemos o comunicado da Caixa cinco minutos antes de a cortina abrir. Foi uma coisa absolutamente abrupta. Quando chegamos, fomos muito bem recebidos, mas, nesse momento, recebemos o comunicado de que a segunda apresentação tinha sido suspensa por ordens de cima, de um supervisor acima da Caixa Cultural”, disse ao G1 o diretor da companhia, Fernando Yamamoto.

A peça foi escolhida para o patrocínio da Caixa por meio de edital público. Em 2018, o espetáculo foi apresentado na Caixa Cultural de Brasília, pela mesma forma de seleção.

Por meio de nota, a Caixa informou que o cancelamento ocorreu por “descumprimento contratual” e que o contrato “foi rescindido, conforme comunicado ao grupo”.

CÁLICE

Nesta segunda-feira (9), Marco França publicou novo vídeo, em que canta a música “Cálice”, de Chico Buarque. “Atual como sempre”, disse ele.