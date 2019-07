Caixa Econômica Caixa Econômica é alvo de criminosos e prejuízo estimado é de R$ 230 mil Funcionários da agência do bairro Aero Rancho teriam sido rendidos

Informações preliminares indicam que a Agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, teve um prejuízo de aproximadamente R$230 mil, na manhã desta segunda-feira (15), após ser alvo de dois criminosos.

Dois funcionários teriam sido rendidos e obrigados a entregar a quantia em dinheiro. Agora, a Polícia Federal, que investiga o caso, está no local e realiza perícia, no entanto, ninguém falou com a imprensa.

O atendimento segue de forma normal, e funcionários e clientes transitam pela empresa. Minutos após a ação dos suspeitos, equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) se deslocaram até a agência, mas os criminosos não estavam no local.

Em nota, a assessoria de imprensa da Caixa reforçou que esclarecimentos serão prestados aos policiais. Confira abaixo:

“A CAIXA esclarece que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes."