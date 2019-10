Cotidiano Calçadão acumula problemas e vira terceira rua no Estrela do Sul Para atravessar, motoristas chegaram a fazer rampa com pedaços de madeira e pedras

Calçadão acumula lixo e poças d'água após dias de chuva. Foto: Divulgação

Na esquina das ruas Hamlet com Clemência de Tito, no conjunto Estrela do Sul, o “calçadão” é, na verdade, um terreno acimentado que virou passagem para os carros. Com um bueiro no final da “nova rua”, em dias de chuva como o último sábado (19), os problemas aumentam.

O bueiro fica entupido por entulhos deixados pelos veículos que ocupam o calçadão, seja como estacionamento ou para cortar a Clemência de Tito, em direção à Hamlet. Márcia Regina afirma que há três meses solicitou o envio de uma equipe da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) para reparos.

“No dia 20 de setembro eu e outros moradores fizemos a limpeza ao redor do bueiro, mas o problema não é apenas esse. O calçadão não deve ser utilizado por veículos e não existe sinalização nenhuma avisando os motoristas. Os carros “caem” da calçada para rua porque ali é alto e já chegaram até a fazer rampinhas com pedaços de madeira e pedra para descerem”, relata.

O Campo Grande News entrou em contato com a Sisep, através da Prefeitura Municipal para esclarecimento sobre futuras obras de drenagem nas ruas e se o calçadão consta como rua no Mapa de Ruas e Avenidas da cidade. Até a publicação desta matéria não foram enviadas respostas.

