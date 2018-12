Calendário Escolar Calendário Escolar de 2019 é republicado no Diário Oficial do Estado Alteração acrescenta quatro dias letivos aos sábados no decorrer do Calendário. Início do ano escolar permanece no dia 4 de fevereiro

Foi publicada, nesta sexta-feira (21.12), uma alteração no Calendário Escolar de 2019, que acrescenta quatro datas letivas aos sábados no decorrer do ano escolar presentes na publicação de quinta-feira (20.12), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A Resolução/SED nº 3.529 aprova o Calendário Escolar do ano 2019, a ser operacionalizado nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul. De acordo com a publicação, a data de início das atividades escolares, ano escolar e ano letivo, será nos dias 4 e 11 de fevereiro, respectivamente.

De acordo com o documento, os dias letivos e as datas estabelecidas pelo Calendário Escolar somente poderão ser alterados quando recaírem em feriados municipais, não previstos no Calendário Estadual.

O Calendário Escolar de 2019, com as atuais alterações, pode ser encontrado na edição nº 9.806 do DOE, nas páginas 47 a 51.