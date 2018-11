Call Center Call Center do Detran/MS retoma atendimento por telefone Meta da instituição é implantar todos serviços em 30 dias

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) informa que o serviço de atendimento à população, por telefone, está em funcionamento desde a primeira quinzena de novembro.

O objetivo é oferecer suporte aos usuários de todo o Estado, com informações dos seguintes serviços: licenciamento, renovação, mudança de categoria, infrações ou impedimentos administrativos, transferência de veículos e outras dúvidas.

Por enquanto, o horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30, através do telefone (67) 3368-0500. No entanto, está em andamento um projeto que pretende colocar todos os serviços oferecidos pelo Detran/MS, no prazo de trinta dias.

Na avaliação do diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka Soler, após procedimento licitatório, a empresa vencedora está atendendo em média 1.500 ligações por dia, monitorando cada caso e, o mais importante, dando retorno aos usuários.

Enquanto isso, o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Roberto Alencar, explica que por enquanto a URA (Unidade Responsável Audível) estará funcionando apenas com informação do horário de atendimento do Departamento.

“Estamos programando o sistema para atender 24h e em 30 dias estará disponível com todas as opções para o usuário”, finaliza.