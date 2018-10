Clima Calor continua com previsão de chuva para o final da tarde na Capital

Foto: Tero Queiroz

O dia começa quente com a terça-feira (30) de tempo parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são previstas pancadas e chuva e trovoadas isoladas no oeste, centro e norte. Nas áreas sul e demais regiões do estado o Sol é intenso entre nuvens. A mínima será de 17°C e a máxima de 34°C.

Na Capital o calor amanhece atingindo seus 31°C pela manhã, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final da tarde. A mínima na Capital será de 21°C e a máxima de 34°C. No interior, nas maiores cidades, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, a previsão é de tempo parcialmente nublado com névoa úmida, mas sem expectativa de chuva para hoje.