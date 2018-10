Clima Calor continua mas tempo é instável nesta terça-feira em MS

Foto: Edemir Rodrigues

Nesta terça-feira (23.10) as instabilidades ganham força em Mato Grosso do Sul.

O deslocamento de uma frente fria pelo leste da região Sul do Brasil, a persistência de um sistema de baixa pressão no Paraguai e a migração, em altos níveis, da Alta da Bolívia ao Sul de sua posição climatológica ajudam a promover o marcante aumento da convergência de umidade no Estado, o qual voltará a instabilizar o tempo com pancadas de chuva e trovoadas, de moderada a forte intensidade, as quais devem ser mais severas nas regiões Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas devem variar de 20ºC a 34ºC no Estado. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).