Calor continua predominante em MS sem previsão de chuva Confira como fica o clima para esta segunda-feira (24) na Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

A semana começa com temperaturas altas na Capital de Mato Grosso do Sul. O calor nesta segunda-feira (24), pode atingir até os 33°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A chuva continua escassa em todo Estado.

Nesta madrugada, a mínima em Campo Grande chegou aos 18°C, sensação térmica de 14°C, já nas primeiras horas do dia o calor já chega aos 28°C. O céu é limpo. A preocupação e atenção está voltada para a umidade do ar, que, continua entre 25% e 65%.

Nos municípios de Angélica, Coronel Sapucaia; Eldorado; Iguatemi; Jateí; Mundo Novo; Dourados e Ponta Porã, não há previsão de chuva. O céu será limpo, com mínimas de 22°C e máximas de até 31°C.

Costa Rica, Paraíso das Águas; Chapadão do Sul; Três Lagoas; São Gabriel do Oeste; Sonora; Pedro Gomes e Lucas do Rio Verde, registram mínimas de 23°C e máximas de até 32°C. Segundo o Inmet, o céu será claro sem previsão de chuva.

Os municípios mais quentes de hoje, serão Corumbá, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho, com máximas que poderão chegar aos 33°C. Não há previsões de chuva para essas regiões.