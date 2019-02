Tempo Calor dá trégua nesta terça-feira, mas temperatura volta a subir durante a semana

O calorão dos últimos dias deve dar trégua nesta terça-feira (05), uma frente fria que vem avançando pelo sul do País deve amenizar também os termômetros em solo sul-mato-grossense. O dia começa com sol em quase todas as regiões do Estado, mas permanece instável durante todo dia, com previsões de pancadas de chuva.

Nas regiões norte e bolsão, as chuvas podem ser fortes em pontos isolados. A umidade relativa do ar deve variar entre 45 % a 95 % e as temperaturas com variação entre de 18°C a 36°C.

Na Capital, Dourados e Ponta Porã, a previsão é de temperatura mais branda, com variações de 20ºC na mínima e 29ºC. Os municípios com maior chance de clima quente são Três Lagoas, Coxim e Corumbá, com possibilidade de temperatura máxima de 39ºC.

A alegria não vai durar muito para quem gosta de um clima mais ameno e um certo frescor, o alívio desta terça-feira deve acabar com a volta do calor intenso nos demais dias desta semana. Confira mais previsões na imagem anexa.