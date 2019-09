CLIMA Calor de 34°C é previsão para o ínicio desta primaveira em Campo Grande Nesta manhã (23) chegou oficialmente a nova estação

Foto: Saul Schramm

A primavera começou oficialmente as 04h50 desta segunda-feira (23.09). Com a chegada da nova estação, pode haver mudanças no regime de chuvas de temperaturas para maior parte do Brasil. Climatologicamente é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil, onde há o início da convergência de umidade que define a qualidade do período chuvoso para a região centro-oeste, afirma a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Franciane Rodrigues.

“As chuvas passam a ser mais intensas e frequentes e inicia-se o período de pancadas de chuva nos finais de tarde e início da noite, devido ao aumento do calor e da umidade que se intensificam gradativamente no decorrer da estação”, pontua. Durante a primavera, as temperaturas aumentam gradativamente na região Centro-Oeste, e o modelo de previsão climática de precipitação indica alta probabilidade de as chuvas ocorrerem acima do normal em grande parte do Mato Grosso do Sul.

O modelo de previsão climática de temperatura média do ar indica alta probabilidade de que as temperaturas fiquem acima do normal em grande parte do Estado em 1°C acima da média, com exceção da região nordeste do Estado em que a previsão é de temperaturas dentro da normalidade.

Essas condições significam que Mato Grosso do Sul pode ter dias com temperaturas bem altas, e outros com temperaturas mais baixas ou dentro da média, nos três meses de duração da primavera que vai até 22 de dezembro.

PREVISÃO

O primeiro dia da primavera em Mato Grosso do Sul inicia com tempo firme em Mato Grosso do Sul. A meteorologia indica céu parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade relativa do ar em todas as áreas do Estado nesta segunda-feira (23.09).

A umidade relativa do ar acompanha as temperaturas, no início do dia a mínima pode ser de 16°C e a umidade do ar estará em 70%. Já durante a tarde, com máxima prevista de 36°C a umidade cai para 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Na Capital variando as temperaturas podem variar entre 18°C e 34°C, e o tempo será parcialmente nublado a claro com névoa seca baixa umidade do ar.

Confira a previsão para alguns municípios do Estado no mapa.