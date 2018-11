Clima Calor intenso é intenso na Capital com previsão de chuva em MS

Dia amanhece quente na capital, com Sol intenso e mínima de 27°C. Já a previsão pára o Estado é de nebulosidade em todas as áreas, deixando céu parcialmente

nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar pode cair para 40% e as temperaturas oscilam entre 20ºC e 35ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa: