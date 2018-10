Clima Calor intenso em MS gera nebulosidade e chegada de frente fria em MS A frente fria que promete cruzar o Estado, de sudoeste para o nordeste

Foto: Tero Queiroz

Nesta quarta-feira haverá o predomínio de Sol pela manhã, mas com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul.

A instabilidade ganha força em razão da aproximação de uma frente fria pelo sul de MS. O dia será de calor intenso com temperaturas máximas de 36ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, temperatura máxima de 32ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 55%. Em Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 30ºC, em Corumbá, Porto Murtinho, Miranda e Aquidauana 34ºC, em Três Lagoas, Selvíria e Paranaíba 35ºC, em Rochedo, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Sonora 36ºC.

Para amanhã (01/11) é prevista a chegada de uma frente fria que promete cruzar o Estado, de sudoeste para o nordeste. A nebulosidade aumenta, torna o tempo mais nublado com pancadas de chuva mais fortes e abrangentes. Já na sexta-feira (2), a previsão é de tempo nublado, chuva isolada e queda nas temperaturas. No sábado (3), o sistema frontal provoca aumento de nebulosidade, com pancadas de chuva e trovoadas, especialmente no sul e leste de MS.