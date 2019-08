CLIMA Calor intenso nessa sexta-feira cria possibilidades de chuva em MS Campo Grande registra máxima de até 36°C

Foto: Tero Queiroz

Grande massa de ar seco predomina em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (30). O sol brilha forte em grande parte das regiões centro-norte, leste e sudoeste, e fica entre nuvens para as demais áreas.

Com os termômetros chegando próximo aos 40°C, os índices de umidade do ar ficam extremamente baixos no Estado, em torno de 15% nas horas mais quentes do dia, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A recomendação é beber bastante água.

Na Capital, as temperaturas seguem elevadas. A previsão é de céu claro com névoa seca e temperaturas entre 20°C e 36°C. Como consequência das altas temperaturas e da estiagem, a umidade do ar despenca, chegando a 15%.

CHOVE NO FIM DE SEMANA?

Apesar das temperaturas em elevação por todo Estado, com máxima prevista de 40°C, e umidade do ar com índices de 15%, há previsão de chuva para as regiões sul e sudoeste, no sábado (31.08).

No domingo (01.09), há possibilidade de chuva com trovoadas na região do extremo sul do Estado. E pancadas de chuva isoladas podem ocorrer nas demais áreas, porém a umidade do ar deve continuar baixa.

Em Campo Grande, a chuva deve chegar apenas no domingo. O dia será de sol com muitas nuvens, com períodos de nublado, e chuva a qualquer hora, que podem amenizar um pouco o calor de 31°C.