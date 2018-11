Clima Calor intenso pela manhã e Sol com algumas nuvens a tarde é previsão em MS Institutos climático ainda monitoram a chegada de uma chuva forte com trovoadas e rajadas de vento

Foto: Edemir Rodrigues

Nesta quinta-feira (1º/11), o dia começa com poucas nuvens, mas o tempo passará a nublado e ocorrerão pancadas de chuva com trovoadas. Na na região Sul do Mato Grosso do Sul existe a possibilidade de chuva forte e volumosa.

A umidade relativa do ar varia de 45% para 95% e os termômetros registram de 23ºC a 35ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.