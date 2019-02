CLIMA Calor intenso pode provocar pancadas de chuva em todo MS Após a noite de domingo registrando 36ºC

Foto: TERO QUEIROZ

Depois de uma noite de domingo calorenta, semana começa com as temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuvas isoladas em vários municípios do Estado.

Nesta segunda-feira (25), a Capital amanheceu com céu aberto. À tarde há previsão de pancadas de chuvas isoladas. A mínima será de 23°C e a máxima não deverá passar dos 30°C. A umidade relativa do ar ficará entre 45% a 90%.

Em Dourados o dia também será predominado pelo calor, há previsão de chuvas isoladas. Em Bela Vista e Ponta Porã, a temperatura máxima poderá atingir os 30°C.

Coxim tem céu aberto nesta manhã e a temperatura fica na casa dos 30°C. Em Alcinópolis e Rio Verde, também na região norte, os termômetros poderão chegar aos 33°C.

Em Corumbá as temperaturas serão elevadas nesta segunda-feira. Regiões próximas ao Pantanal: Ladário e Miranda, a mínima será de 26°C e a máxima de 34°C.