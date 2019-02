CLIMA Calor intenso volta com previsão de chuvas para tarde e noite nessa sexta-feira

Sol brilha intensamente em MS nessa sexta-feira Foto: Edson Fogaça

Sol quente volta a atingir os sul-mato-grossenses, nessa sexta-feira (08). Nos quatro cantos do estado o calor deve predominar durante o dia, com previsão de chuva para tarde e à noite.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol deve predomina e eleva as temperaturas, além de chuva à tarde em pontos isolados, principalmente na região norte e centro do Estado, as emperaturas variam entre 19°C e 37°C.

Em São Gabriel do Oeste, região norte do Estado, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas à tarde e temperaturas que variam entre 23°C e 34°C.

A previsão é a mesma para a Capital que deve passar o dia com temperaturas que variam entre 21°C e 33°C.