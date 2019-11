Pancadas isoladas Calor permanece durante a semana com pancadas isoladas de chuva Instabilidades ganham força na quinta-feira com a formação e deslocamento de um cavado

A temperatura continuará elevada nesta semana em Mato Grosso do Sul, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Instabilidades mais fortes são esperadas para a faixa oeste do Estado, com pancadas de chuva isolada.

Na quinta-feira (14) essas instabilidades ganham força com a formação e deslocamento de um cavado. Na sexta, a convergência promovida pelo cavado atuará na região nordeste do Estado, enquanto que nas regiões sul e sudoeste para de chover e nebulosidade diminui.

O sábado deve ser de sol com poucas nuvens. Há possibilidade da chuva aparecer à tarde na região nordeste e a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%.

A quarta-feira em Campo Grande será de céu parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima de 32ºC, o mesmo previsto para Dourados e também Três Lagoas. Em Corumbá, os termômetros devem ficar entre 25ºC e 36ºC.