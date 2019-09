CLIMA Calor permanece pela manhã mas tempo muda e pode chover em MS Confira as previsões para a Capital e interior de Mato Grosso do Sul

Foto: Tero Queiroz

Há dois dias o tempo começou a mudar, e a meteorologia prevê possibilidade de chuva isolada abrangendo diversas áreas de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (20.09). A condição esperada é de céu claro a parcialmente nublado, e as temperaturas seguem elevadas para este dia com variação estimada entre de 18°C e 39°C.

Pela manhã a umidade relativa do ar fica em torno de 90%, mas a presença de uma massa de ar seco no período da tarde, reduz esse valor a 20% considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Há previsão de ventos moderados com rajadas em todas as regiões.

Em Campo Grande as condições climáticas também melhoram. A previsão para hoje é de tempo claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Assim como as temperaturas, a umidade relativa do ar também se modifica. O dia começa com mínima de 24°C e umidade em 60%, e durante a tarde a máxima será de 35°C com 35% de umidade.

Confira as demais regiões do Estado no mapa.