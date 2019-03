CLIMA Calor predomina com possibilidade de chuva em grande parte de MS Previsão para esta sexta-feira (08)

Foto: Tero Queiroz

A sexta-feira (8) chegou com céu aberto em Campo Grande, a meteorologia prevê pancadas de chuva isoladas à Capital, e em vários municípios de Mato Grosso do Sul. O calor também deverá predominar e os termômetros poderão bater os 36°C em algumas cidades.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 32°C. A umidade relativa do ar ficará entre 50% e 90%.

Nas regiões de Chapadão do Sul, o dia começou parcialmente nublado e a previsão é de pancadas de chuva isoladas e com trovoadas à tarde. No município de Costa Rica, a previsão é a mesma e em ambas cidades a temperatura máxima poderá atingir os 36°C.

O calor de 36°C também deve atingir Aquidauana, Corumbá, Miranda, São Gabriel do Oeste, Sonora, Três Lagoas, Taquarussu, Cassilândia e Porto Murtinho.