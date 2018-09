Calor predomina em MS com umidade atingindo os 15%

O sistema de alta pressão que atua em níveis altos e médios da atmosfera começa a perder força. Assim, o tempo de hoje (10.9), fica gradativamente mais nublado, até quinta-feira (13.9) quando, após mais um dia quente e seco, deve ocorrer pancadas isoladas de chuva nas regiões Sul e Sudoeste do Estado.

A umidade relativa do ar continua próxima aos 15% no período da tarde em grande parte de Mato Grosso do Sul. O tempo continua claro, com tardes quentes e noites amenas. Assim são necessários cuidados como evitar locais fechados e exercícios ao ar livre, principalmente, das 10h às 16h, além das pessoas não esquecerem de se hidratarem. Além disso, continua o risco de queimada.

Os termômetros registram temperaturas de 16ºC a 39ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (inmet). Confira o mapa: