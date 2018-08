Tempo Calor volta a Mato Grosso do Sul e umidade do ar deve chegar a menos de 20%

Foto: Chico Ribeiro

Nesta segunda-feira (27.8), o amanhecer ainda será bem frio, com possibilidade de geada na região Sul. Com o raiar do dia, as temperatura aumentam rapidamente e volta a fazer calor à tarde em todo Estado.

Baixa umidade do ar, especialmente, no Norte de Mato Grosso do Sul onde pode chegar a menos de 20%. São esperadas temperaturas entre 4ºC e 34ºC com ventos fracos a moderados com rajadas. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).