Clima Calor volta ao estado com frio pela manhã "Dia de sol em todo Mato Grosso do Sul neste feriado nacional de Independência do Brasil (7.9)"

Dia de sol em todo Mato Grosso do Sul neste feriado nacional de Independência do Brasil (7.9). As temperaturas estarão elevadas variando de 12ºC a 37ºC e com umidade relativa do ar em estado de alerta podendo chegar a 15%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa:

