Dourados Calorão continua e sensação térmica ultrapassa a marca dos 36ºC em Dourados

O calor continua em Dourados nesta quinta-feira (27/12). Após a sensação térmica marcar 32,5ºC pela manhã, no início da tarde ela alcançou a marca dos 36,5ºC, às 14h30, no município, segundo o Guia Clima da Embrapa Agropecuária do Oeste.

Os números superam a sensação máxima sentida ontem, que chegou a 34,2ºC.

Em relação a temperatura nesta quinta, a mínima até o momento chegou aos 22,2ºC às 5h14, enquanto a maior foi de 32,8ºC às 14h11.

De acordo com o Ceptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), existe possibilidade de chuvas hoje em Dourados, entre o final da tarde e a noite.

A mesma previsão ocorre para a sexta-feira, com temperatura variando entre 22ºC e 32ºC.