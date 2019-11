Clima Calorão continua em MS e Inmet prevê máxima de 38°C nesta sexta-feira Instituto avalia que temperaturas não se alteram e possibilidade de chuva, se ocorrer, é só durante a tarde

Poucas nuvens e céu azul brilhando com sol forte; às 6h desta sexta-feira (22), calorão já era sentido em Campo Grande Foto: Marcos Maluf

As altas temperaturas da semana não se alteram nesta sexta-feira (22). Em Mato Grosso do Sul, em todas regiões, o calorão continua e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 38°C e mínima de 19°C. As pancadas de chuva, isoladas, se vierem, vêm durante a tarde, diz o Instituto.

A sexta-feira foi precedida por noite de chuva com ventos fortes em algumas regiões de Campo Grande, a exemplo dos bairros Rita Vieira e Mário Covas, mas na maioria das regiões da cidade a chuva ficou só na ameaça com trovões.

Em Campo Grande a temperatura máxima desta sexta-feira será de 33°C e a mínima de 22°C. O tempo permanece parcialmente nublado, com possibilidade de chuva durante a tarde. Na região centro norte, a máxima será de 34ºC e a mínima de 22ºC. Em São Gabriel do Oeste, a 140 km de Capital a máxima atinge 32°C e a mínima 22°C.

Já em Coxim, a 260 km de Campo Grande, a máxima prevista é de 36° e a mínima de 19°C. Na região leste a máxima será 35°C e mínima de 22°C, segundo o Inmet, temperatura avaliada para Três Lagoas, a 338 km da Capital.

No Pantanal, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande, a máxima atinge os 38°C e a mínima 26°C, e no sul e sudoeste, em Dourados, a 233 km da Capital e Ponta Porã, distante 323 de Campo Grande, a previsão é de máxima de 36°C e mínima de 19°C.