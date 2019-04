TEMPO Calorão cria possibilidades de pancadas de chuva em MS Confira as previsões climáticas para esta quinta-feira (24)

Foto: Tero Queiroz

A previsão para esta quinta-feira (25) é de calor intenso, com máximas que podem atingir os 36°C em Campo Grande. A massa de ar quente, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cria possibilidades de pancadas de chuvas em regiões isoladas do Estado.

Na Capital a manhã será de calorão, céu aberto, com previsão de chuva para o início da tarde. A temperatura mínima será de 21°C.

Jaraguari, Rio Negro, Camapuã, Bandeirantes e Sidrolândia, tem previsão com máximas de 36°C no decorrer do dia. Em todos os municípios pode chover à tarde.

Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba e Três Lagoas, as máximas serão de 34°C. Em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, há previsão de calor de até 34°C. Também pode chover à tarde.

Nas cidades fronteiriças de Dourados, Ponta Porã, Coronel Sapucaia e Bela Vista, a máxima chega aos 36°C, não há previsão de chuva para essas regiões.