TEMPO Calorão e tempo seco é previsão para esta segunda-feira em MS Confira como fica o clima para esse 1º de julho na Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

Julho começa com calor e com baixo índice de umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. O cenário preocupa e chama atenção para doenças respiratórias.

Nesta segunda-feira (01), o calor predomina em todo o Estado. Nuvens se formam no período da tarde, mas não reflete nas condições de clima seco que permanecerá durante o dia. Campo Grande tem máxima de 31ºC, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura média de Mato Grosso do Sul deve registrar mínima de 15ºC e a máxima não deve passar dos 33ºC.

Nova Andradina, Bataguassu, Batayporã, Anaurilândia e Taquarussu, terão previsão de céu claro. Três Lagoas, Cassilândia, Selvíria e Paranaíba, o céu oscilará entre claro a nublado. A máxima em todas as cidades será de 31°C.

Jardim, Bonito, Nioaque, Dourados, Fátima do Sul, Antônio João e Ponta Porã, o dia será de céu parcialmente nublado e a temperatura máxima não passará dos 27°C.

Sonora, Pedro Gomes, Figueirão e Camapuã, terá termômetros que poderão chegar aos 34°C.