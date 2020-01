CalorÃ£o marca 1.Âº final de semana de 2020; regiÃµes registram atÃ© 36Â°C

CLIMA Calorão marca 1.º final de semana de 2020; regiões registram até 36°C Confira as previsões de hoje, sábado e domingo em MS

Foto: Tero Queiroz

O primeiro final de semana de 2020, com início hoje (03), têm previsão de calorão com possibilidades de chuvas isoladas nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima será de 18°C e máxima de 36°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 40% e 95%.

Na Capital, o tempo foi de sol e aumento de nuvens pela manhã. A meteorologia prevê períodos de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 22°C e 32°C com tendência a estável.

Amanhã, sábado (04), o tempo deve permanecer instável algumas regiões de MS. Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer da tarde, nas regiões centrais, nordeste e norte. Nas demais áreas, tempo ficará claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 20°C e 35°C, com tendência a estável.

No domingo (05) as temperaturas voltam a subir e a média deve ficar entre 18°C e 37°C em todo Estado. A previsão do Inmet é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada especialmente nas regiões centro-norte do estado.

