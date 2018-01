Capital Mercantil 'Calote' em investidores; Carmem é inocentada, PF e MPF denuncia João Batista 'Causou prejuízos a centenas de investidores, no valor aproximado de R$ 70 milhões'

Através de seus advogados, Carmen Resina Migliorucci Buzata, informou ao site Idest, de São Gabriel do Oeste nesta semana que o Ministério Público Federal (MPF), com base na investigação da Polícia Federal, concluiu que a empresária não participou e não praticou nenhum crime com relação ao caso da Capital Mercantil e Factoring Ltda, financeira que fechou as portas em São Gabriel do Oeste no ano de 2011, e segundo estimativa causou prejuízos a centenas de investidores, no valor aproximado de R$ 70 milhões.

A Capital Mercantil captava vários investidores, desde o grande produtor rural que aplicou centenas de milhares de reais, até o vendedor autônomo que vendeu a própria casa e investiu todo o capital que tinha na esperança de fazer o dinheiro render um pouco mais.

De acordo com as informações do advogado Luís Carlos Crema, o MPF concluiu que João Batista de Medeiros praticou atos criminosos e ofereceu denúncia criminal contra o mesmo. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal e o processo tramita em segredo de justiça.

Crema destaca que foi a denúncia de Carmen em 2011, que fez estancar os atos de Medeiros. “Impedindo assim que mais pessoas fossem lesadas, ludibriadas, enganadas e mantidas nas mentiras, falácias e artimanhas do criminoso”, diz em nota de esclarecimento que pode ser conferida na íntegra logo abaixo.

Ainda, segundo o advogado, as investigações apontaram que os crimes vinham sendo cometidos de 2005 a 2011, sendo que Carmen tornou-se sócia da Capital em julho de 2010, porém, em meados de 2011 a empresária solicitou a João Batista que fosse realizado um diagnóstico empresarial, pois, nunca havia participado das atividades operacionais e porque nunca havia recebido e aprovado as demonstrações financeiras (balanços contábeis) da Capital Mercantil.

João Batista não permitiu a realização do diagnóstico, foi quando Carmen solicitou aos seus advogados que analisassem e investigassem a sua situação jurídica, econômica e contábil em relação a Capital, pois não teve acesso às demonstrações contábeis e as operações realizadas por João Batista, com isso, no mês de outubro de 2011, em conclusão dos trabalhos, os advogados evidenciaram que João Batista estava realizando operações ilícitas, o que caracterizava crime federal (crime contra o Sistema Financeiro Nacional) e estelionato.

Em 24 de outubro de 2011, Carmen denunciou João Batista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de São Gabriel do Oeste), por crimes e irregularidades cometidos entre novembro de 2005 e outubro de 2011. “A denúncia da Sra. Carmen Resina Migliorucci Buzata estimou que os atos criminosos do Sr. João Batista de Medeiros causaram lesão no montante, em valores atuais, de aproximadamente de R$ 70 milhões. Também requereu que o Sr. João Batista de Medeiros seja condenado a devolver o dinheiro usurpado de suas vítimas”, diz em nota de esclarecimento.

Após a denúncia, o Ministério Público da comarca local encaminhou o caso para a Polícia Federal em Campo Grande. A denúncia deu início a denominada Operação Pirita.

Na época, João Batista em alguns pronunciamentos afirmava que a Jully Agronegócios (empresa de Carmen) devia para Capital Participações (empresa que fazia parte da Capital Mercantil) algo em torno dos R$ 5 milhões. Devido a esses boatos, a Jully foi prejudicada e fechou as portas, hoje a estrutura está arrendada para outra empresa.

A Polícia Federal além de investigar João Batista, também investigou a empresária Carmen. “O que em nada se opôs. Aliás, está foi a sua intenção, provar que era inocente e quem era o culpado. Nunca temeu a verdade. Esta foi a única forma inconteste de provar a sua inocência, pois as inverdades e mentiras foram espargidas ao vento e, inconsequentemente, repetidas por muitos que desconheciam a verdade ou queriam tornar verdadeira uma mentira”, destacaram os advogados.

De acordo com os advogados, o fato causou vários danos à vida de Carmen, tanto para sua família, quanto para sua empresa. A empresária teve que mudar de Campo Grande na época, com o conhecimento de MPF, para a sua segurança e de seus filhos e hoje é testemunha de acusação no processo.

“Agora, diante de tudo isso, é chegada a hora de não apenas revelar as verdades que muitos pretenderam esconder, mas também de identificar aqueles que falaram, escreveram e acusaram a Sra. Carmen Resina Migliorucci Buzata e, principalmente, apurar os danos que tais atitudes causaram a sua pessoa física, sua família e sua empresa”, encerram.

Os advogados de Carmen também disponibilizaram na integra as denúncias que apresentaram no Ministério Público. Clique aqui para baixar o arquivo.

A equipe de jornalismo do site Idest, informou que tentou contato com João Batista, porém, João não foi localizado para comentar sobre as acusações.

Clique aqui para baixar o arquivo ou confira abaixo a nota de esclarecimento na integra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO

CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA, por seus advogados, diante das ilegais, injustas e inverídicas acusações que lhe foram imputadas, vem a público para relembrar o que já disse e provou, esclarecendo:

Diante de falsas promessas do Sr. João Batista de Medeiros, tornou-se sócia da Capital Participações e Investimentos Ltda. em 12.07.2010;

O Sr. João Batista de Medeiros sempre alegava, falsa promessa, que outros sócios investidores ingressariam na Capital;

Em meados do ano de 2011, como a promessa (falsa) do Sr. João Batista Medeiros não se concretizou e considerando que ele era o único representante legal da Capital e seu exclusivo administrador, a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA solicitou ao Sr. João Batista Medeiros que fosse realizado um diagnóstico empresarial;

A solicitação da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA para a realização de diagnóstico empresarial na Capital, decorreu da orientação técnica dos seus advogados, em face de que a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA nunca participou das atividades operacionais e porque nunca recebeu e aprovou as demonstrações financeiras (balanços contábeis) da Capital;

O Sr. João Batista Medeiros negou a solicitação da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA, noutras palavras, não permitiu a realização do diagnóstico na Capital;

Com a negativa do Sr. João Batista Medeiros, a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA solicitou aos seus advogados que analisassem e investigassem a sua situação jurídica, econômica e contábil em relação a Capital, pois não teve acesso às demonstrações contábeis e as operações realizadas pelo Sr. João Batista Medeiros;

Os advogados da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA, no mês de outubro de 2011, em conclusão dos trabalhos, evidenciaram que o Sr. João Batista de Medeiros estava realizando operações ilícitas, o que caracterizava crime federal (crime contra o Sistema Financeiro Nacional) e estelionato;

O relatório técnico provou que o Sr. João Batista Medeiros firmava contrato de confissão de dívida entre ele, pessoa física, e terceiros, na sua grande maioria, outras pessoas físicas. No mesmo momento, o Sr. João Batista de Medeiros firmava outro contrato, no mesmo valor do primeiro, entre ele, pessoa física, e a Capital, pessoa jurídica. O Sr. João Batista de Medeiros assinava em nome próprio e em nome da sociedade. Os valores transitavam nas contas bancárias da pessoa física do Sr. João Batista de Medeiros;

Diante da comprovação de que o Sr. João Batista de Medeiros estava agindo de forma ilegal e não autorizada pelo contrato social, utilizando a sociedade, Capital, como verdadeiro banco, a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA autorizou que seus advogados tomassem as medidas cabíveis;

Assim, em 24.10.2011, a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA denunciou o Sr. João Batista de Medeiros ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de São Gabriel do Oeste), por crimes e irregularidades cometidos entre novembro de 2005 e outubro de 2011;

A denúncia da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA estimou que os atos criminosos do Sr. João Batista de Medeiros causaram lesão no montante, em valores atuais, de aproximadamente de R$ 70 milhões. Também requereu que o Sr. João Batista de Medeiros seja condenado a devolver o dinheiro usurpado de suas vítimas;

O ilustre Promotor de Justiça, à época, Dr. Alexandre Estuqui Junior, constatando que a denúncia da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA contra o Sr. João Batista de Medeiros tratava-se de crime federal, encaminhou, em 26.10.2011, a denúncia para a Polícia Federal em Campo Grande;

Ato contínuo, em novembro de 2011, a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA ingressou com ação judicial perante a Vara Única da Comarca de São Gabriel do Oeste requerendo a exclusão do Sr. João Batista Medeiros como sócio da sociedade, em face das suas ações ilícitas, irregulares e não autorizadas pelo contrato social da Capital (excesso de poder de administrador);

A Polícia Federal em Campo Grande, diante da denúncia apresentada pela Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA, instaurou inquérito em 23.11.2011. A denúncia deu início a denominada Operação Pirita;

É importante mencionar que a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA, nada obstante denunciar os crimes praticados pelo Sr. João Batista de Medeiros, também foi investigada pela Polícia Federal, o que em nada se opôs. Aliás, está foi a sua intenção, provar que era inocente e quem era o culpado. Nunca temeu a verdade. Está foi a única forma inconteste de provar a sua inocência, pois as inverdades e mentiras foram espargidas ao vento e, inconsequentemente, repetidas por muitos que desconheciam a verdade ou queriam tornar verdadeira uma mentira;

Concluído o inquérito, a Polícia Federal encaminhou-o ao Ministério Público Federal;

O Ministério Público Federal, com base na investigação da Polícia Federal, concluiu que a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA não participou e não praticou nenhum crime, determinando o arquivamento do inquérito policial;

Confirmando a denúncia da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA, o Ministério Público Federal conclui que o Sr. João Batista de Medeiros praticou atos criminosos e ofereceu denúncia criminal. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal e o processo tramita em segredo de justiça.

Estes os esclarecimentos necessários para que todos relembrem, já que agora está provado, que foi a denúncia da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA que revelou o esquema criminoso do Sr. João Batista de Medeiros.

Importa dizer que, além de revelar os crimes, a denúncia da Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA fez estancar os atos criminosos do Sr. João Batista de Medeiros, impedindo assim que mais pessoas fossem lesadas, ludibriadas, enganadas e mantidas nas mentiras, falácias e artimanhas do criminoso.

A conclusão das investigações também confirma que a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA não participou e não praticou nenhum ato criminoso, o que, aliás, sempre disse e provou.

Agora, diante de tudo isso, é chegada a hora de não apenas revelar as Verdades que muitos pretenderam esconder, mas também de identificar aqueles que falaram, escreveram e acusaram a Sra. CARMEN RESINA MIGLIORUCCI BUZATA e, principalmente, apurar os danos que tais atitudes causaram a sua pessoa física, sua família e sua empresa.

Brasília, DF, 25 de janeiro de 2018.

Luís Carlos Crema

OAB-DF 20.287, OAB-SP 319510, OAB-SC 27104-A, OAB-PR 49904, OAB-RS 85319-A, OAB-MS 15692-A, OAB-MG 168134.