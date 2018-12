Projeto Câmara abre enquete sobre projeto de Vander que vai reduzir o preço do gás de cozinha Medida ocasionará a redução de impostos sobre o produto e a consequente redução do seu preço

O portal da Câmara dos Deputados abriu uma enquete a respeito do Projeto de Lei (PL) 6740/2010, de autoria do deputado federal Vander Loubet. A matéria dispõe sobre a inclusão do gás de cozinha (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) na cesta básica.

A medida ocasionará a redução de impostos sobre o produto (quando destinando para uso doméstico) e a consequente redução do seu preço.

Para votar, basta acessar o endereço da enquete, escolher uma das opções ("Concordo" ou "Discordo) e clicar no botão "Confirmar". Para garantir mais transparência e credibilidade, é necessário que a pessoa esteja cadastrada no portal da Câmara para poder votar. Esse cadastro pode ser feito na hora da votação.