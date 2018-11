Consciência Vascular Câmara aprova criação do Dia Nacional da Consciência Vascular

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou na terça-feira (20) a criação do "Dia Nacional da Consciência Vascular", ou "Dia V", a ser comemorado anualmente no dia 17 de agosto.

O texto aprovado – Projeto de Lei 521/15 –, que segue para análise do Senado, é de autoria do deputado Darcísio Perondi (MDB-RS).

Relator na CCJ, o deputado Fausto Pinato (PP-SP) apresentou parecer pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e concordou com o mérito da iniciativa.

Pinato destacou que a data já é adotada por entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular.

E lembrou ainda que doenças do sistema circulatório podem ser evitadas com a adoção de hábitos simples e contínuos, como como atividade física regular e alimentação balanceada, rica em alimentos com pouca quantidade de frituras, gordura, sal e açúcar.