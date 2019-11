Economia Câmara aprova elevar saque do FGTS de R$ 500 para R$ 998

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 06 de novembro, a MP (medida provisória) que cria novas modalidades de saque de recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Entre outros pontos, a MP também aumenta de R$ 500 para R$ 998 o limite do saque imediato.

Os deputados rejeitaram todos os destaques, propostas que poderiam mudar o texto do relator, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). O texto segue agora para o Senado.

O que diz o relatório da MP:

amplia o valor de saque autorizado das contas de R$ 500 para R$ 998 (atual valor do salário mínimo), para trabalhadores com saldo de até um salário mínimo. Caso a mudança seja aprovada e sancionada pelo presidente da República, os clientes que se enquadram na regra do salário mínimo e já sacaram os R$ 500 poderão sacar os R$ 498 restantes;

permite a trabalhadores e a dependentes com doenças raras o saque dos recursos;

estabelece o fim da contribuição adicional de 10% sobre o saldo do FGTS paga nas demissões sem justa causa. No entanto, a multa de 40% sobre o fundo continua existindo;

proíbe a cobrança de tarifas para movimentações dos recursos das contas do FGTS na Caixa para outros bancos;

autoriza o uso de recursos depositados na conta do FGTS em financiamentos fora do Sistema Financeiro de Habitação (mas as operações terão os mesmos limites financeiros previstos para os financiamentos do FSH);

permite consulta e movimentação de contas do FGTS por aplicativo de celular sem tarifas;

diminui de 1% para 0,5% ao ano a taxa de administração do FGTS paga à Caixa.