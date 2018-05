Luto Câmara decreta luto pelo falecimento da esposa do presidente João Rocha

É com muito pesar, que a Câmara Municipal de Campo Grande, em nome de todos os vereadores e assessores, comunica que está de luto devido ao falecimento da, esposa do presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, Sra. Rosemary Costa da Rocha, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (14).

Em sinal de respeito, a Casa de Leis decretou luto oficial de três dias e as bandeiras na sede do Legislativo estão hasteadas a meio mastro.

Todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis manifestam suas condolências à família e amigos, na certeza de que Deus os consolará e confortará.

Apelidada carinhosamente pelos amigos e familiares como "guerreira", por sua luta incansável contra o câncer há mais de 10 anos, Rose era reconhecida por todos por sua força, determinação e sorriso contagiantes. De acordo com Prof. João Rocha, "a minha amada e companheira, a nossa guerreira, descansou".

O velório será realizado a partir das 8h30 nesta segunda-feira (14), no Cemitério Memorial Park, localizado na Rua Francisco dos Anjos, n. 670, Bairro Santa Branca. O sepultamento está previsto para as 17h30.

Casada com João Rocha há 40 anos, Rose, como era popularmente conhecida, era mãe de três filhos e avó de quatro netos, tinha 61 anos e nasceu na cidade de Mandaguari, no Paraná, mudando-se para Campo Grande em 1972.

Rose era graduada em Administração e Educação Física pela FUCMAT (Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso). Iniciou no Clube Rocha a modalidade de Ginástica Artística em 1984. Foi fundadora, em 1992, da Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul, sendo presidente em vários ciclos. Também foi professora na Rede municipal de ensino. Atuou como técnica da seleção feminina de Ginástica Artística do Estado por vários anos. Atuou também como Coordenadora Técnica do Centro de Formação de Atletas de Ginástica da Prefeitura desde 2009, além de participar da formação de diversos profissionais da modalidade.