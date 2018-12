Delegado Wellington Câmara Municipal aprova Moção de Congratulação para SIRPHA, proposta pelo Vereador Delegado Wellingt

Na Sessão Ordinária da última terça-feira (07), foi aprovada Moção de Congratulação ao Dr. MAURI DA COSTA LIMA, Presidente da SIRPHA - Lar do Idoso, por colaborar na promoção da qualidade de vida na terceira idade, a Moção foi proposta pelo Vereador Delegado Wellington.

Dr. Mauri é advogado, trabalha em prol da Instituição desde 2005 e há três anos atua como Presidente, compondo uma diretoria de 11 voluntários. A SIRPHA – Lar do Idoso é uma entidade sem fins lucrativos e não governamental, instituída formalmente em 1976. Atualmente está classificada como ILPI – Instituto de Longa Permanência para idosos, que presta serviços de Alta Complexidade, atendendo idosos com dependência de autocuidados para a vida diária e pessoal. O objetivo principal é promover a qualidade de vida do idoso com a proposta de assisti-lo integralmente.

“Parabenizamos o excelente trabalho desenvolvido com comprometimento em prol da causa do idoso, buscando sensibilizar a sociedade para a importância da inclusão desses cidadãos e estabelecendo um ambiente que proporciona um processo de envelhecimento saudável físico e mental”, parabenizou o Vereador Delegado Wellington.