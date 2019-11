Invasões Câmera flagra adolescentes passando de baixo de grade para invadir escola Escola Municipal Frederico Soares foi invadida quatro vez desde agosto

As câmeras do sistema de segurança da Escola Municipal Frederico Soares, no bairro Vila Popular, flagram o momento em que dois adolescentes, de 12 anos e 13 anos, passam de baixo de uma grande para invadir o local. A escola foi invadida pela quarta vez no último sábado (2).

De acordo com nota da Guarda Municipal, um dos adolescentes é a aluno e o outro ex-aluno da Escola. Com a identificação serão tomadas as medidas cabíveis. O aluno irá responder procedimento disciplinar e o Ministério Publico será acionado. Os pais dos adolescentes serão responsabilização, conforme o previsto na legislação.

Em nota, a Guarda Municipal ainda aponta que a Escola é guarnecida 24 horas, inclusive durante a noite e nos finais de semana e feriados.

Invasão - As salas da direção e secretaria foram pichadas, móveis destruídos e três notebooks furtados. Nesta segunda-feira (4) as aulas de 950 alunos do 4º ao 8º ano do Ensino Fundamental foram canceladas. As aulas do período vespertino também estão suspensas.

A escola foi assaltada duas vezes no mês de agosto, uma vez no mês de outubro e ontem (3). Nas vezes anteriores, outros utensílios já tinham sido levados, incluindo a única televisão de uso dos alunos e professores.