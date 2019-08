Flagra Câmera flagra ladrão invadindo loja de roupas para furtar relógios e dinheiro

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma loja de roupas foi furtada, na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro Guanandi, região sul decampo Grande. Na ação, parecida com a registrada em uma loja do Centro da Capital, também na madrugada, o ladrão invade o estabelecimento após quebrar dois cadeados, arrombar a fechadura da porta e ainda danificar as grades de proteção.

O vídeo enviado ao Campo Grande News mostra o suspeito com uma sacola em mãos, andando pela loja e furtado produtos. Ele também se aproxima do caixa, de onde, conforme o proprietário do estabelecimento, consegue embolsar cerca de R$ 100 que seriam usados para troco.

De casaco, o homem fica com o rosto coberto a todo tempo por um capuz. “Só um [ladrão] entrou na loja, mas ele recebeu apoio de outra pessoa que estava em um veículo Fiat Uno. Eles tentaram entrar por volta de 0h40,mas não conseguiram e voltaram mais tarde”, revelou o empresário Luiz José de Oliveira, de 50 anos.

Segundo ele, foram levados pelo menos 60 relógios, 40 bonés, além do dinheiro que estava no caixa. Ao todo, o prejuízo se aproxima dos R$ 2,5 mil. O comerciante também acredita que eles estavam preparados para a ação, uma vez que o suspeito também usou máscara e o carro aparece com a placa protegida.

As imagens do circuito interno do estabelecimento serão analisadas pela polícia e ajudarão na identificação dos suspeitos.

Outro caso – Também na madrugada, uma loja de vestuário, localizada na Avenida Calógeras, região central de Campo Grande, foi alvo de furto. Imagens de câmeras de segurança também flagraram a ação de dois homens que invadiram o local por volta das 2h30.

As imagens da câmera de segurança mostram dois homens entrando no comércio. Eles foram até o caixa, mas não encontraram dinheiro. A dupla, então, furtou peças de calças jeans, causando prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil. A Guarda Civil Municipal foi ao local, mas os bandidos não foram encontrados.