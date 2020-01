Furto Câmeras flagram ladrão de "cara limpa" durante furto em pet shop Ação do criminoso durou cerca de dois minutos; neste período ele arrombou a porta, pegou dinheiro do caixa e fugiu

As câmeras de segurança de um pet shop localizado na Rua 15 de Novembro, no Jardim dos Estados, em Campo Grande flagraram a ação de um ladrão de “cara limpa” que invadiu o estabelecimento na madrugada desta quinta-feira (16) e fugiu levando dinheiro, celular e duas barrinhas de cereal.

À reportagem do Campo Grande News, a gerente do estabelecimento Gisele Pereira, de 43 anos, comentou que ao chegar no pet pela manhã percebeu que a fechadura tinha sido quebrada e a porta estava entreaberta.

Ela entrou, viu moedas espalhadas pelo chão e imediatamente entendeu que a loja tinha sido furtada.

Segundo ela, o estabelecimento funciona 24 horas e havia uma veterinária no pet shop no momento da invasão. Ela estava nos fundos da loja e não percebeu a ação do criminoso. “Ele entrou muito sorrateiro, silencioso. Graças à Deus não fez nada com ela”, comentou Gisele.

As imagens mostram que o criminoso conseguiu entrar na loja por volta de 2h53. Ele usa a lanterna do celular do próprio estabelecimento para enxergar o caixa.

Após pegar todo o dinheiro que estava ali, ele ainda procura por objetos de valor em outra gaveta e no chão e foge após pegar duas barrinhas de cereal.

Gisele conta que esta não é a primeira vez que o local é invadido e tem esperança de o ladrão ser encontrado. “É um prejuízo, né”, lamenta. Ela registrou boletim de ocorrência sobre o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.