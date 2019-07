Posto de combustível Caminhão anda sozinho e derruba cobertura de posto de combustível Acidente aconteceu no domingo, entre as cidades de Paranaíba e Cassilândia

Um caminhão derrubou a cobertura de um posto de combustíveis na BR-158, entre as cidades de Cassilândia e Paranaíba, no último domingo (21).

Informações da imprensa local indicam que o motorista não teria colocado calço no caminhão, o veículo acabou descendo e invadindo a pista do posto. O calço é uma espécie de bloco usado por caminhoneiros para que o veículo fique estabilizado e não se movimente. A princípio, ninguém ficou ferido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a parte da frente do caminhão destruída e a preocupação da testemunha, que relata a quantidade de combustível vazando em decorrência da colisão.

A reportagem do Jornal Midiamax entrou em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros de Paranaíba, que informou não ter sido acionada para atender a ocorrência. A reportagem também tentou contato com o posto de combustíveis, mas ninguém atende o telefone.