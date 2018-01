MS-276 Caminhão carregado de frangos tomba na rodovia; uma pessoa fica ferida As causas do acidente ainda não foram esclarecidas

Foto: Reprodução/ Acácio Gomes/ Nova News

Um caminhão carregado com frangos vivos tombou na rodovia MS-276, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia, a aproximadamente 371 quilômetros da Capital, e deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu por volta das 22h30 de ontem, domingo (28).

O veículo, com dois ocupantes, seguia de Aparecida do Taboado rumo a Itaquiraí, distante 410 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do site Nova News, o condutor do caminhão relatou ter perdido a direção após um veículo entrar em sua frente. O automóvel que estaria envolvido na situação, não foi localizado.

Mesmo com escoriações pelo corpo, o condutor recusou atendimento médico. Já a esposa dele, passageira do caminhão, foi encaminhada com dores nas costas, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, para o Hospital Regional de Nova Andradina.

Um guincho foi usado para retirar o caminhão do local. Policiais militares rodoviários estiveram no local para auxiliar na sinalização do espaço, que não precisou ser interditado. Os animais seriam transferidos para outro veículo para seguir viagem.