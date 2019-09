Registro de furto Caminhão com registro de furto em MG é recuperado pela PRF em Dourados

Nesta quarta-feira (04), ação da Polícia Rodoviária Federal, em Dourados, recuperou um caminhão com registro de furto em Minas Gerais.

Conforme a polícia, o condutor do caminhão, de 45 anos, acompanhado de um passageiro, de 19 anos, e um motorista de aplicativo, de 48 anos, compareceram na unidade operacional da PRF no km 267, da BR-163, e solicitaram aos agentes que realizassem uma checagem no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do caminhão que conduziam.

Durante fiscalização, foram constatadas diversas adulterações no veículo. Equipe policial descobriu ainda registro de furto do veículo realizado em julho de 2019, em Barbacena-MG.

Ao ser questionado, o passageiro, que também é sobrinho do motorista, afirmou que tio dele estava comprando o veículo, mas, não sabia informar de quem se comprava o caminhão ou quanto se estaria pagando por ele.

Durante conversa com o condutor e com o motorista de aplicativo, a equipe obteve a informação de que o passageiro pretendia levar o caminhão até Ponta Porã.

Diante fatos, os policias suspeitaram de que o jovem de 19 anos sabia que o veículo era produto de ilícito e o tentaria levar para o Paraguai.

O passageiro foi encaminhado à Polícia Civil, juntamente com veículo. Os outros dois envolvidos seguiram como testemunhas.